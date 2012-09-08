Nefes kesen maç İngiltere’nin

Voleybolda Erkekler 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (A) Grubu 2. tur 1. etap müsabakaları, Portekiz'in Vila Do Conde kentinde devam ediyor.





(A) Milli Erkek Takımı, gruptaki ikinci karşılaşmasında İngiltere'ye 3-2 yenildi.





Türkiye, karşılaşmanın ilk setini 25-17 kazanırken, İngiltere, 2. seti 25-20 kazanıp eşitliği sağladı. İngiltere, 3. seti de yine aynı skorla kazanarak 2-1 öne geçti. Milliler, 4. seti 25-13 kazanarak setleri 2-2'ye getirse de İngiltere, son seti 26-24 kazandı ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.





A Milliler, yarın ev sahibi Portekiz ile TSİ 21.30'da karşı karşıya gelecek.