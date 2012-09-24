Nedimeleri kızları oldu

Çift, önceki gün Maslak Sheraton Otel’de bulunan Qubbe Bar’da yaklaşık 50 kişinin katıldığı bir törenle nikâh defterini imzaladı. Emine Ün’ün şahitliğini damadın abisi Levent Karataş, Tolga Karataş’ın şahitliğini ise Şahin Ayataş yaptı. Ün düğünde Vera Wang imzalı gelinlik, Karataş da Cerruti marka smokin giydi. Çiftin önceki eşlerinden olan kızları da nikâhta nedime oldu. Törenden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, “Çok mutlu ve heyecanlıyız. Kızlarımızın da nedimelerimiz oldu. İki gündür bunun için hazırlıklar yapıyorlar” dedi. Emine Ün’ün seslendirdiği şarkılarla renklenen gecede eğlence dansözle sona erdi.