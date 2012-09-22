Nedim Türkmen’den penaltı itirazı

İstanbul BBSK ile 1-1 berabere kalan Orduspor'da kulüp başkanı Nedim Türkmen, karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu.

Nedim Türkmen, iki takımı da mücadelesinden ötürü tebrik ettiğini ifade ederek, "Birbirine çok benzer oyun oynayan iki takımın mücadelesinde rakibimizin 10 kişi kalmasını değerlendiremedik" dedi.

İstanbul BBSK'nin 10 kişi kalmasının ardından hakemin bütün takdir haklarını rakiplerinden yana kullandığını kaydeden Başkan Nedim Türkmen, "Bir penaltımızın verilmediğini düşünüyorum; ama sahada çok iyi mücadele vardı. İstanbul BBSK bizi yenebilirdi. Buradan ders çıkarmak lazım. Önümüzde Galatasaray maçı var. İnşallah takımımız daha iyi olacak ve seyircimizin önünde 3 puan alacağız" diye konuştu.



