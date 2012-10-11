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Necdet Özel ne demek istedi?

Genelkurmay Başkanı'nın, Suriye'ye yönelik, "Devam ederlerse daha kötüsünü yapacağız" sözlerinin arkasında ne yatıyor?

11 Ekim 2012 Perşembe 07:55
Necdet Özel ne demek istedi?

Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in dün Akçakale ziyareti sırasında verdiği, "Devam ederlerse daha kötüsünü yapacağız" mesajı tartışılıyor.

Edinilen bilgelere göre, bundan sonrası için Suriye'ye karşı kötü durum senaryoları hazırlandı.

Yani, Suriye tarafından top mermisi atışlarının şiddeti ve sürekliliği artarsa , Türkiye'nin vereceği yanıtın dozu da kademeli olarak artırılacak, hatta gerekirse hava kuvvetleri de kulanılacak. Genelkurmay Başkanı’nın, "Devam ederlerse daha kötüsünü yapacağız” sözleri üzerine, “Türkiye Suriye’ye karşı daha kötü ne yapabilir?” sorusu sorulmaya başlandı.

NTV’nin edindiği bilgiye göre Türkiye, bundan sonraki kötü durum senaryolarını hazırladı.

Bunlar arasında Suriye tarafından gelecek top ve havan atışlarının süreklilik içinde ve giderek tırmanan bir şiddette devamı da bulunuyor.

Tek adımlık seyrek atışlarla başlayıp, can kaybına yol açan atışlara kadar geniş bir yelpazede yapılan tehdit sınıflandırmasında, her duruma göre nasıl karşılık verilmesi kararlaştırıldı.

Suriye mevzilerinin öncelik topçu ateşinde olmak kaydıyla eğer gerekirse savaş uçaklarınca da bombalanması seçenekler arasında.

Genelkurmay Başkanı Özel'in, "Devam ederlerbe daha kötüsünü yaparız" sözüyle bu senaryolara atıfta bulunduğu belirtiliyor. Suriye sınırına Urfa, Mardin ve Gazianantep’teki tugaylardan yapılan takviye de saldırı değil tedbir amaçlı. Şu ana kadar sınır boyuna sadece yaklaşık 90 tanktan oluşan iki tank taburu gönderildiği ifade ediliyor.

Hava kuvvetlerine de Suriye silahlı kuvvetlerine bağlı savaş uçakları ve helikopterlerin Türk sınırına 5 kilometre yaklaşmaları halinde havalanarak önleme yapmaları emri verildi.
 

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