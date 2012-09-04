Necati Ateş: 'Galatasaray’dan mutlu ayrılıyorum'

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Necati, "Galatasaray'da arkadaşlarım, Eskişehirspor'a transferimi duyunca şok oldular. Ama sonra alıştılar. Güzel bir ortamımız vardı. Çok harika, başarılarla geçti. Galatasaray'dan ayrıldığımda şampiyon olarak ayrılmıştım. Döndüm, şampiyonluk geldi. Giderken de şampiyon olarak gidiyorum. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İkinci dönem kısa oldu, ama gerçekten dolu dolu geçti. Hayat böyle, değişiklikler olabilir. Bugün burada yarın başka bir yerdeyiz. Önemli olan kalıcı dostluklar bırakabilmek. İyi izler bırakabilmek. Ben de iyi izler bıraktığımı düşünüyorum" diye konuştu.





Fatih Hocam önce gitmemi istemedi





Tecrübeli futbolcu, transfer öyküsüyle ilgili olarak ise "Eskişehir bana olan ilgisi ve hedefleri beni ikna etti. Eskişehirspor'un büyüklüğü, taraftar kitlesi, camianın başarıya aç olması beni çok etkiledi. Fatih hocamızla konuştuk, gitmek istediğimi söyledim. Önce beni göndermek istemedi, ama sonra sağolsun anlayışla karşıladı. Süreç 1 günde bir buçuk günde bitti" şeklinde konuştu.





Muhteşem bir 6 ay geçirdim





Necati, "Galatasaray'da geçirdiğim son 6 gerçekten muhteşem geçti. Önce şampiyonluğu kazandık, ardından Süper Kupa'yı aldık. Fenerbahçe'yi yendik, Süper Kupa'yı aldık, Kadıköy'de şampiyonluk kupası kaldırdık. Bunlar benim hayatımda en özel anılar olarak kaldı" şeklinde konuştu.

Daha önce ağlayarak gitmiştim, şimdi mutlu ayrılıyorum





Deneyimli oyuncu, işini iyi yapmanın verdiği huzurla Galatasaray'dan ayrıldığını belirterek, "Ben daha önce Galatasaray'dan ağlayarak. üzülerek gitmiştim. Şimdi huzurlu, mutlu biçimde, işimi yapmış bir biçimde gidiyorum. Hayatımdaki en önemli hatıradır. Galatasaray taraftarının bana olan desteği moral, inanılmaz iyiydi. Çok mutlu ayrılıyorum. Bütün Galatasaray camiasına teşekkür ediyorum. Eskişehirspor'da da şampiyonluk, Türkiye Kupası mutluluğu yaşamak istiyorum. Neden olmasın. Bu hedefleri gerçekleştirebiliriz" dedi.









Galatasaray'ın en büyük artısı Fatih Terim'dir

Galatasaray'ın hedefleri açısından da bir değerlendirme yapan Necati, "Galatasaray'ın en büyük artısı Fatih Terim. Fatih Terim'in olduğu her yerde her zaman başarı ön plandadır. Şampiyonlar Ligi kurasını çok iyi görüyorum. O gruptan çıkabilecek çok kaliteli bir kadrosu var, Galatasaray'ın. Ben bu inançtayım. Türkiye'de de şampiyonluk için çok yeterli kadrosu var. İyi oyuncular takviye edildi. Bu saatten sonra bir başka transfer olmasa da Galatasaray'ın kadrosu yeterlidir" şeklinde konuştu.





Ujfalusi çok iyi bir insan, umarım kısa zamanda sahalara geri döner





Necati, "Ujfalusi'nin sakatlığı hesapta yoktu. Gerçekten çok üzüldüm. Galatasaray, sakatlanarak çok iyi bir insanı kaybetti. Saha içerisindeki hırsını fazlasıyla yansıtıyordu. Arkadaşlığı dostluğu, karakteri inanılmaz iyi bir arkadaşımız. Umarım sahalara en kısa zamanda döner" dedi.



