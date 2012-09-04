Necati Ateş: '5 dakikada Eskişehirsporlu oldum'

Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Eskişehirspor, aradığı forvet açığını Necati Ateş ile doldurdu. Geçtiğimiz hafta Manisaspor'dan alınan Akaminko'nun ardından Galatasaray'la masaya oturan Kırmızı-Siyahlı yönetim tecrübeli oyuncuyu 400 bin Euro bonservis bedeli karşılığında 3 yıllığına renklerine bağladı. Eskişehirspor Hanefi Demirkol Tesislerinde düzenlenen basın toplantısında Kulüp Başkanı Halil Ünal ile birlikte basın mensuplarınır karşısına geçen tecrübeli oyuncu "Başkanın beni ikna etmesi 5 dakikasını aldı. Galatasaray'da yaşadığım başarılar benim için çok özeldir. Aynı başarıları elde etmek için buraya geldim. İnanıyorum ki kulübün, şehrin büyüklüğü bizi bu başarıya itecektir" diye konuştu.





Kaybetmeyi sevmeyen bir yapıya sahip olduğunu ifade eden başarılı golcü, Eskişehirspor takımına elinden gelen her türlü katkıyı sağlayacağını belirtti. Eskişehir'e ve taraftarına hayran olduğunu da sözlerine ekleyen Ateş konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben her zaman bir felsefem vardır. Bir önceki sezon ne yaptıysam bir sonraki sezon daha fazlasını yapmak isterim. İnşallah burada da Galatasaray'da elde ettiğimiz başarıların daha fazlasını elde ederiz."