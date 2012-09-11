Nazmiye madalyasıyla uyuyor

2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda, kadınlar 40 kiloda dünya ve paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazanan halterci Nazmiye Muslu, altın madalyası ile uyuyor.





Muslu, Konya'daki baba evinde yaptığı açıklamada, olimpiyatlardan madalya ile dönmenin çok güzel olduğunu, üçüncülük madalyasının bile sporcular için önem taşıdığını söyledi.





''Hala madalyam ile yatıyorum. Yastığımın altına koyuyorum. İnanamıyorum'' diyen Muslu, ''Altının yerini tutar mı? Tutmaz ama olimpiyat oyunlarında ikincilik ve üçüncülük de çok güzel. Çünkü ben 2008'de olimpiyatlardan madalyasız döndüm. Bu duyguyu yaşadığım için biliyorum. Ondan sonra bu madalya geldi. Gelmeyebilirdi'' diye konuştu.





Muslu, başarısında ailesinin büyük desteği olduğunu ve 10 aylık kamp sürecinde ailesinden uzak kaldığını belirterek, geçirdiği uzun kamp dönemi sayesinde madalyanın sahibi olduğunu vurguladı.





''Başbakanımız 'bizi ağlattın' dedi''





Final maçının hemen ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğüne dikkati çeken Muslu, ''Başbakanımız final maçını izlemiş. Telefonda bana 'bizi ağlattın' dedi. Ben destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum. İstiklal Marşı okunurken tüm Türkiye duygulanmış. Herkese teşekkür ediyorum'' dedi.





''44 kilonun rekoruna göz diktim''





Muslu, normalde kendi ağırlığının 3 katını kaldırdığını, ancak Londra'da 109 kilo ile rekor kırdığını anımsattı.





Hocalarının sakat olduğunu kendisinden sakladığını ve 109 kiloya çıktığını anlatan Muslu, şunları kaydetti:





''Olimpiyatlara 2 ay kala sakatlık geçirmişim. Ciddiymiş ama ben bilmiyordum. Maçtan sonra sakat olduğumu öğrendim. 115 beklerken 109 geldi. Sakat olduğum için 109'da karar kılmışlar. Sakatlığım ciddi. Annem idman yasak diyor ama tedavim biter bitmez idman yapacağım. Artık kilo olarak kendi sıkletimde yarışmayacağım. 44 kilonun rekoruna göz diktim. O sıklette benden daha iyisi varsa pistlere bekliyorum. Uçakta bile onun hayalini kurdum.''





Muslu, bundan sonra da çalışmalarına devam edeceğini, Türkiye'ye bir altın madalya daha gelmesi gerektiğini sözlerine ekledi.