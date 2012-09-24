Nazilli yenilgiden ders çıkaracak

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta, evinde Fethiyespor'a 2-0 mağlup olan Nazilli Belediyespor'un onursal başkanı Haluk Alıcık, yaptığı açıklamada, maçın ilk yarısında Hakan Soylu'nun kırmızı kart görmesiyle oyun düzenlerinin bozulduğunu ve karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.





Hiç beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını kaydeden Alıcık, ''Daha ligin başındayız. Oyuncularımızın bu mağlubiyetten ders çıkaracaklarına inanıyorum. Teknik heyetimiz tarafından gereken önlemler alınacaktır'' dedi.





Ligde ilk 3 haftada 4 puan toplayan Aydın temsilcisi, gelecek hafta deplasmanda İstanbul Güngörenspor'la karşılaşacak.