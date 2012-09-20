Nazilli taraftarına güveniyor

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'un genel menajeri Orhan İbiş, yaptığı açıklamada, Fethiyespor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Fethiyespor'un grubun güçlü takımlarından bir tanesi olduğunu ifade eden İbiş, ''Rakibimizi ciddiye almazsak hüsrana uğrarız. Sahalarında aldıkları yenilgi bizi yanıltmasın. Turgutlu galibiyetini unuttuk. Fethiyespor maçını taraftarımızın desteği ile kazanmak istiyoruz. 3 puanlı sistemde alınacak her puanın altın değerinde olduğunun farkındayız'' diye konuştu.