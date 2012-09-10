Nazilli’nin sıkıntısı sıcak hava

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta, ilk haftada Tepecikspor ile 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor'un teknik direktörü Mustafa Ceviz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun ilk maçında sahadan galibiyetle ayrılıp lige moralli başlamak istediklerini, ancak bunu başaramadıklarını söyledi.





Alacakları galibiyetin hem takıma, hem de taraftara moral olacağını bildiklerini ancak sonucun istedikleri gibi olmadığını kaydeden Ceviz, ''Sıcak hava iki takımı da olumsuz etkiledi. Lige galibiyetle başlama isteğimizi gerçekleştiremedik. Karşılaşmanın başında golü bulduk. Takımımız özellikle ikinci yarıda çok iyi mücadele etti. Ancak golcülerimiz bir türlü galibiyet golünü bulamadı. Oysa çok sayıda gollük pozisyona girdik. Hakemin bazı kararları çok yanlış oldu'' dedi.































