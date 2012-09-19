Nazilli’nin gözü Fethiye deplasmanında

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'un teknik direktörü Mustafa Ceviz, yaptığı açıklamada, deplasmanda Turgutluspor'u yenerek moral depoladıklarını, bu hafta ise eski takımı Fethiyespor'u ağırlayacaklarını anımsattı.





Kendisi için zor ve duygusal bir maç olacağını ifade eden Ceviz, ''Ancak futbolda duygusallığa yer yok. Geçen hafta aldığımız deplasman galibiyeti önemliydi. Şimdi sahamızda Fethiyespor'u ağırlayacağız. Fethiyespor'u yenerek, deplasman galibiyetini daha anlamlı hale getireceğiz. Futbolda istikrar çok önemli. Üst üste alınacak 3 puanlar hem camiaya moral verecek, hem de bizim öz güvenimizi arttıracak'' diye konuştu.