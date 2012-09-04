Nazilli’den kaleye takviye

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, Polatlı Bugsaşspor'dan kaleci Erhan Kırcı ile anlaştı.





Genel Menajer Orhan İbiş, yaptığı açıklamada, transfer döneminin son gününde kaleci sorununu Polatlı Bugsaşspor kalecisi Erhan'ı alarak çözdüklerini ve tamamen lig maçına odaklandıklarını söyledi.





İlk maçı Tepecikspor ile kendi sahalarında oynayacaklarını belirten İbiş, ''İlk maçlar her zaman zordur. Sıcak hava da oyunu olumsuz etkileyecektir. Ancak biz lige 3 puanla başlamak istiyoruz. Taraftarlarımızın desteği ile bu isteğimizi yerine getireceğimize inanıyorum'' dedi.





Öte yandan Siyah-Beyazlılar, 6 Eylül Perşembe günü saat 15.30'da şehir stadında yeni sezonu törenle açacak.



















