Nato’dan Türkiye’ye destek !

Reuters'a konuşan Rasmussen, Suriye'ye müdahale etmek gibi bir planları olmadığını ancak Türkiye'nin NATO üyesi olmasından ötürü Suriye'deki durumu yakından izlediklerini belirtti.



Rasmussen, "Tabii ki de ittifakımızın üyelerinden Türkiye'yi korumak ve savunmak için gerekli tüm adımları atmaya hazırız" dedi.



TÜRKİYE UÇUŞA YASAK BÖLGE İSTİYOR



Türkiye, BM Güvenlik Konseyi nezdinde uluslararası topluma kabul ettiremediği uçuşa yasak bölge formülündeki ısrarını sürdürüyor.



ABD’nin etkili gazetelerinden Washington Post, “uçuşa sınırlı ölçüde yasak bölge” şeklinde özetlenen güncellenmiş bir model üzerinde durulduğunu bildirmişti. “Light uçuşa yasak bölge” diye anılan bu yöntemi savunan ve adı açıklanmayan bir Türk diplomat, “Bize kalırsa tek çözüm bu. Şunun da farkındayız ki, eğer Türkiye NATO’yu Suriye’ye taşımayı başarırsa, bu uzun yıllar boyunca hatırlanacak. İnsanlar, ‘Bunu Türk kardeşlerimiz yaptı’ diyecekler” diye konuşmuştu.



Ancak gazete, seçime hazırlanan ABD’nin bu formüle de sıcak bakmadığını ve Suriye’ye ABD müdahalesinin önümüzdeki birkaç ayda da muhtemel görünmediğini belirtmişti.