Nani: ’’Çok akıllı bir kaleci çıktı’’

Manchester United-Galatasaray maçının en çok konuşulan anlarından biri, Fernando Muslera’nın, Portekizli yıldız Nani’nin penaltı atışını kurtarması oldu. Yaptığı şık kurtarışla farkın ikiye çıkmasını engellerken Sarı-Kırmızılı takımı ateşleyen Muslera ile atışı gole çeviremeyen Nani, penaltının hikayesini anlattı.

Nani’nin penaltısı için son dakikaya kadar beklemesi gerektiğini bildiğini söyleyen Uruguaylı file bekçisi o penaltıyı şu sözlerle anlattı:

“Nani topun başına geçtikten sonra yüzüme biraz uzunca baktı. Penaltıyı kullanmaya gelirken de birkaç kez durdu. Nani’nin penaltılarda topu köşeye sert vurduğunu biliyordum. O vurana kadar bekledim ve köşeye atlayarak penaltıyı kurtardım.”





‘Van Persie atmalıydı’

Nani ise Muslera’nın penaltıyı aklı sayesinde kurtardığını ifade etti. Portekizli yıldız, “Penaltıda Muslera’nın hareket etmesi için bekliyordum. Bu yüzden birkaç kez durakladım ama gerçekten çok akıllı bir kaleci çıktı. Ben vuracağım köşeyi seçene kadar kıpırdamadı. Ve sonuç olarak harika bir kurtarış yaptı” diye konuştu.

Manchester United Menajeri Sir Alex Ferguson ise maçtan sonra penaltıyla ilgili şaşkınlık yaratan ifadeler kullandı.

71 yaşındaki İskoç teknik adam, “Penaltıyı Nani değil, Van Persie atmalıydı. Doğrusu buydu. Neden Nani attı ben de hiç anlamadım” dedi.

Kaynak: Milliyet