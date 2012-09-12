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Namık Altunsoy: 'Sahamızda kazanmak istiyoruz'

Tokatspor Teknik Direktörü Namık Altunsoy, evlerinde oynayacakları Çamlıdere Şekerspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

12 Eylül 2012 Çarşamba 13:20
Namık Altunsoy: 'Sahamızda kazanmak istiyoruz'
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Tokatspor'un Teknik Direktörü Namık Altunsoy, sezonun ilk haftasında deplasmanda İngegölspor ile 1-1 berabere kaldıklarını hatırlattı.

Ligde alınan her puanın kazanç olduğunu belirten Altunsoy, ''İnegöl maçında karşımızda geçen sezonki şampiyon takımdan, 6-7 tane bir arada oynamış oyunculardan oluşan bir takım bulacağımızı biliyorduk. Bu, sezon başı olması nedeniyle rakibimize ciddi bir avantaj sağladı'' diye konuştu.

Tokatspor'un yeni kurulan bir takım olduğunu ifade eden Altunsoy, şunları aktardı:

''Yeni kurulan bir takım olduğumuzdan bu maçta dezavantajı yaşadık. Çok iyi bir oyun ortaya konulmamasına rağmen deplasmandan puanla dönüp lige bu puanın morali ile başlamak önemli. Liglerde ikili averajla şampiyonlar ve küme düşen takımlar belirleniyor. Bir puanın önemi daha iyi anlaşılacaktır. Takımın saha içi performansı her geçen gün artarak devam edecek. İnegöl maçında İstanbul'dan gelerek maç öncesi moral ziyaretinde bulunan, maç esnasında da takımını destekleyen İstanbul Onbeşliler Taraftar Grubuna ve Bursa da yaşayan Tokatlı Tokatspor sevenlerine de teşekkür ediyorum.''

Ligin ikinci maçında hafta sonu kendi sahalarında Çamlıdere Şekerspor'la karşılaşacaklarını söyleyen Altunsoy, ''Çamlıdere Şekerspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Çamlıdere Şekerspor'un, köklü ve güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle maça hazırlanıyoruz. Bu maçta Tokatspor taraftarlarının desteğini bekliyoruz. Süreç içerisinde Tokatspor camiasına gurur duyacakları bir takım izleteceğimize olan inancım tam'' dedi.
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