Nadal’dan Twitter mesajı

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sol diz kapağındaki kısmi tendon yırtığı nedeniyle en az 2 ay daha tenis oynayamayacak.





Twitter hesabından sakatlığına ilişkin açıklamalarda bulunan Nadal, ''İyileşmek zorundayım ve ağrılarım geçer geçmez tekrar kortlara geri döneceğim'' dedi.





Nadal, bu yılın en önemli turnuvaları arasında gördüğü Londra Olimpiyatlarına ve ABD Açık Tenis Turnuvası'na çok katılmak istemesine rağmen sakatlığının buna engel olduğunu belirterek, ''Tenis müsabakalarında mücadele etmeyi şimdiden çok özledim, ama daha önümde uzun yıllar var ve ayağımı dinlendirmek zorundayım'' ifadelerine yer verdi.





İlaç, fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarıyla sürdürülen tedavisinin iyi geçtiğini dile getiren Nadal, doktorların sol dizini ameliyat etmeye gerek duymadığını belirttiklerini bildirdi.





Kariyerinde 11 kez Grand Slam turnuvası kazanan Rafael Nadal, Haziran sonunda Wimbledon Tenis Turnuvası'nın ikinci turunda yaşadığı sakatlıktan bu yana tenis oynayamıyor.