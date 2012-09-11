Muzaffer Eryılmaz'a tutuklama talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ''ihaleye fesat karıştırıldığı'' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık ifadesi tamamlanan aralarında eski Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz'ın da bulunduğu 10 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Ankara Adliyesi'ne sonradan getirilen 2 kişi ile birlikte toplam 10 kişi soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Savcı, ifade işleminin ardından şüphelilerin tamamını tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

Şüphelilerin sorgusuna Ankara 13. Sulh Ceza Mahkemesi'nde başlandı.