Mutluluğun kuralları!

ABD’de çeşitli üniversitelerde yapılan “mutluluk” konulu araştırmalar sonucunda insanların mutlu hissetmesine neden olan yollar açıklandı.



ABD’de bulunan Michigan Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre gecede 7 saat veya daha fazla uyuyanlar mutlu olmaya daha yatkın.



Araştırmayı yürüten psikoloji profesörü Norbert Schwarz, “6 saat veya daha az uyumak bazı kişilerde psikolojik, zihinsel ve duygusal olarak kötü etkilere yol açıyor” diyor.

Harvard Üniversitesi’nden araştırmacı Matthew Killingsworth’e göre zihni meşgul tutmak olumsuz düşüncelere kapılmayı önlüyor.



Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre günde 2 veya daha fazla fincan kahve içen kadınların depresyona yakalanma riskleri diğerlerine göre yüzde 15 oranında daha az.



4 fincan bu oranın yüzde 20 olmasını sağlıyor.





Milliyet gazetesinde yer alan haberde Kaliforniya Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre birine teşekkür etmek veya iyi göründüğünü söylemek kişinin kendisinin de mutlu olmasını sağlıyor.





“Mutluluk Projesi” adlı kitabın yazarı Gretchen Rubin sabahları yatak toplamanın kişiyi birşey başardığı hissini vereceği için mutlu edeceğini söylüyor.



Uzmanlar yatak toplamak gibi günlük basit işlerin mutlu ettiğini belirtiyor.





New York State Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre acı biber yemek beyinde endorfin salgılanmasına neden olduğu için kişiyi mutlu ediyor.