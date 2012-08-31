Mutlu Topçu: 'Üzgünüz'

Bursaspor yardımcı antrenörü Mutlu Topçu, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 4-1 yenildikleri Twente karşılaşmasının ardından elendikleri için üzgün olduklarını söyledi.





Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mutlu Topçu, ilk karşılaşmada elde ettikleri skor avantajıyla Hollanda'ya geldiklerini hatırlatarak, ''İlk yarı bittiği zaman 1-1'lik skor bizim lehimizeydi. Sonra ikinci ve üçüncü golü yedik. İkinci ve üçüncü gol arasında panik yaptık. Twente gibi bir takıma karşı burada tur atlamak isterdik. Daha fazla topa sahip olmamız gerekiyordu. Topa daha çok onlar sahip oldu. Defansif anlamda bir şeyler yapmaya çalıştık. Oysa biz topa daha fazla sahip olduğumuzda iyi futbol oynayan bir takımız'' dedi.





Takımın, 10 kişi kaldıktan sonra tamamen penaltıları bekler pozisyona geçtiğini kaydeden Topçu, ''Elimize kadar gelen fırsatı değerlendiremedik. Twente'ye başarılar diliyoruz. Üzgünüz'' diye konuştu.





Mutlu Topçu, hakemlere yönelik bir soruyu ise ''İkili mücadelelerde bizim aleyhimize çaldı. Sanki seyircinin, atmosferin etkisinden kurtulamadı. Her ne kadar bunu söylemiş olsam da sonuçta biz turu geçemedik, gruplara kalamadık. Yapacak bir şey yok'' şeklinde yanıt verdi.