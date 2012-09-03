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Mutlu olmak için bir şans daha verin

Kimin haklı kimin haksız olduğunu bırakın. Unutmayın size değer verip sizi sevmeseydi bunca zamanını sizinle harcamazdı. Ona ikinci bir şans vermeye ve yeniden mutlu olmaya ne dersiniz?

03 Eylül 2012 Pazartesi 15:17
Mutlu olmak için bir şans daha verin

Onunla neden barışmalıyım?

İlişkiniz öyle ya da böyle bitmiş olabilir fakat onu hala deli gibi sevdiğinizi biliyoruz. İnat bir çok sorunda işe yarayabilir. Fakat kırık bir kalpte asla. İnat yaparak ya da geçmişi unutmak için çaba sarfetmemek sadece size ve ona zarar verir. Yapılan her neyse unutmanın tam zamanı bizce. En azından unutmak için zaman harcayın. Ona size unutturması için şans verin.

Biliyoruz bir insana yeniden güvenmek çok zor, fakat imkansız değil. Güveni sağlayan şey zamandır. Onunla ilişkinizde sadece biraz daha temkinli olun. Zamanla yeniden güveneceksiniz. İlerde “ya barışsaydım” dememek için kendinizi de onu da denemeye ne dersiniz? Böylece doğru mu yanlış mı karar verdiğinizi anlamış olursunuz.

Sizce de bu ayrılık çok uzatmadı mı? Onu geri kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey belkide telefon açıp sesini duymaktır. Size peşinden koşun demiyoruz. Fakat ayrı kaldığınız zamanda onunda size ihtiyacı olup olmadığını anlayarak bunu yapabilirsiniz. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken tek şey onun sizinle iletişime geçip geçmediği, size her hangi bir şekilde mail, telefon ya da posta yoluyla ulaşmaya çalıştığsa barışmayı gerçekten düşünebilirsiniz. Bu onunda size ihtiyacı olduğu ve sizi unutmadığı anlamına gelir.

Ona kırgınlığınızı anlıyoruz, haklısınız. Fakat herkesin ikinci bir şansa ihtiyacı vardır. Hayat çok kısa. Bu kısacık hayatta üzmek, üzülmek düşüneceğimiz en son mevzu olmalı, kimsenin mutsuzluğu ile mutlu olamazsınız. Belki size anlatacak şeyleri vardır? Sizi ne kadar çok sevdiğini söyler, ve yapılan her ne ise bir daha kesinlikle tekrarlamaz…

Unutmayın! O sizi bunca zaman beklediyse gerçekten sizi seviyor demektir. Başka hangi bitirdiğiniz ilişkiniz bu kadar bekledi ki? 

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