'Mutlak hakimiyet tam pres' harekatı

Başta Hakkâri ve Şırnak kırsalı olmak üzere, terör örgütü grupları ayrı ayrı çembere alınıp, izole edilecek.



TERÖR örgütü PKK’nın son dönemde artan saldırıları sonrası Ankara, silahlı mücadelede benzeri görülmemiş çapta geniş yeni bir konsept için düğmeye bastı. Genel olarak, sabit noktada beklemenin bırakılarak hareketli hale geçildiği yeni harekat tarzı, “Mutlak hakimiyet, tam pres” diye de adlandırılıyor. Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede, PKK’nın terör faaliyetlerinde üs olarak seçtiği bölgeler başta olmak üzere alan hakimiyetini tamamen sağlamak amacı ile bölge bölge büyük bir temizlik harekâtına başlıyor.



Bunun için bölgede öncelikli 2 il, Hakkâri ve Şırnak kırsalı olmak üzere bölgeler temizlenmeye başlanacak. Ancak bunlar gerçekleşirken her belirlenen bölge ayrı ayrı çembere alınacak. Terör örgütünün gruplarının birbiriyle teması kesilerek, bulundukları yerde izole edilip etkisiz hale getirilmeleri planlanıyor.



Her yerde olunacak



Bir diğer önemli unsur da hareketli birliklerin PKK’nın bölgedeki hareketliliğinin önüne geçmek amacıyla her yerde olması. Bu çerçevede, uzman çavuştan üst rütbeli subaylara dek tecrübeli personel de bizzat harekâtlarda aktif olarak bulunacak.

Ankara’da bulunan komuta heyetinin bir ayağı da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in talimatıyla sürekli bölgede olacak. Buna harekat bölgesinde fedakarca görev yapan personelin bizzat yanında bulunulması nedeniyle özellikle önem veriliyor. Planlamaya göre, kırsal bölgeler başta olmak üzere şu iller temizlik harekatında ilk aşamada yer alacak: Hakkâri, Şırnak, Batman, Van, Siirt, Bingöl, Muş, Tunceli, Diyarbakır.

Ancak ilk adım olarak, Hakkâri’de güneydoğu Irak- İran sınır köşesi Yüksekova- Şemdinli- Dağlıca- Çukurca- Geçimli bölgesi ile Şırnak’ta yakın bölge olarak Beytüşşebap- Uludere ekseni 1’inci öncelikli yer alacak.



Gerekirse sınır ötesi



Aynı zamanda ABD’ye de anlık istihbaratın daha etkin hale getirilmesi ve teslimatı geciktirilen Süper Kobra taarruz helikopterleri için bir kez daha resmi girişimde bulunulacak. Harekâtların icrasında deneyimli polis özel harekat birimleriyle MİT istihbarat birimleriyle de koordineli olarak çalışılacak.

Yetkililer, bir süreden beri sürekli kamuoyunda konuşulan sınır ötesi harekat için ise, “Hangi adım gerekiyorsa o adım atılacak. Devletin bu işin bitirilmesi konusunda kesin kararlılığı var” şeklinde açık kapı bırakan kritik bir değerlendirmede bulunuyorlar.