Müthiş iddia: Türkiye’deki İran ajanları...

Ayrıca, ajanların PKK terör örgütünü desteklemek amacı güttüğü haberlerinin Devrim Muhafızları'ndan bir kaynakça doğrulandığı iddia edildi.

Hürriyet'in haberine göre, Kendisini “Amerika’nın bağımsız haber ağı” olarak nitelendiren WMD sitesinde yer alan iddianın sahibi, geçmişte CIA için çalıştığını ve İran Devrim Muhafızları’na sızarak ajanlık yaptığını açıklayarak dikkatleri üzerine çeken Rıza Kahlili takma isimli kişi.

Kahlili’nin iddiasına göre, Devrim Muhafızları’ndan bir kaynak, İranlı ajanların Türkiye’deki varlığını teyit etti. Bunun İran’ın Türkiye’nin Suriyeli isyancılara verdiği desteği kesmesini sağlama planının bir parçası olduğu öne sürüldü.

Kudüs Gücü ajanlarının, Suriye ya da İran’a karşı bir savaş başlaması durumunda Batı ülkelerine yönelik saldırılar düzenleyeceği aynı zamanda Türkiye’de karışıklık çıkararak “Suriye’nin içişlerine karışma” mesajı vereceği belirtildi.

'SALDIRI EMRİ' İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde Daily Telegraph gazetesi de Hamaney’in Batı’nın Suriye lideri Beşar Esad’ı devirme girişimlerine misilleme olarak, Devrim Muhafızları’na, Suriyeli muhalifleri destekleyen ülkelere saldırı emri verdiğini öne sürmüştü.

Hamaney’in, İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında Devrim Muhafızları’nın uluslararası operasyonlardan sorumlu Kudüs Gücü’ne Suriye karşıtı koalisyona karşı harekete geçme emri verdiği iddia edilmişti.

Hatta Ağustos ayında Gaziantep şehrinde meydana gelen terör saldırısının İran’la bağlantılı olduğu tartışmaları da yaşanmıştı.

AJANLARIN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Hafta başında da Iğdır’da İran istihbarat örgütü SAVAMA’ya yönelik düzenlenen ve dokuz kişinin gözaltına alındığı operasyonda yedi kişi, “casusluk” iddiasıyla tutuklanmıştı.

Hürriyet Dünyası’ndan Arda Akın polisin, ajanları adım adım takip ettiği ortaya çıkarmış, şüphelilerden ele geçirilen görüntülerde bazı PKK’lıların ajanlar tarafından sorguya alındığı ve yaptıkları eylemler hakkında bilgi verdikleri belirlenmişti.