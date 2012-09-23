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Mustafa Çulcu: 'Yattara’nın pozisyonunda kural hatası var'

MHK eski başkanı Mustafa Çulcu Mersin İdman Yurdu-Gençlerbirliği maçında yaşanan Yattara'nın pozisyonu için "kural hatası" yorumu yaptı.

23 Eylül 2012 Pazar 19:45
Mustafa Çulcu: 'Yattara’nın pozisyonunda kural hatası var'
Dün akşam evinde Gençlerbirliği'ni konuk eden Mersin idman Yurdu'nda Yattara, bir pozisyonda serbest atış kullanmış ve direkten dönen topa tekrar vurmuştu. Olayı 'İşte Goool' programında yorumlayan MHK eski başkanı Mustafa Çulcu pozisyonda kural hatası olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı; 

"Yattara'nın vurduğu top direğe çarparak kimseye temas etmeyip tekrar kendisi vurduğu için atışın tekrarlanması gerekir. Pozisyon ofsayt ama Yattara tekrar kendi oynadığı için kural hatasıdır. Bu hata sonuca tesir etmediği için ofsaytla devam etti. Bu nedenle kural hatası nedeniyle pozisyonun tekrarına gerek yoktur. Direk gol olsaydı Yattara'nın aleyhine en direk serbest vuruşla başlaması gerekirdi. Ama ofsayt olduğu için herkes ofsayta odaklandı. Özgür Yankaya gibi bir hakemin bunu anında çözmesi lazımdı. Çünkü olay tamamen önünde gerçekleşti. Dalgınlığına geldi ama başka bir maçta golü verseydi ortalık karışabilirdi. Özgür Yankaya için ciddi bir prestij hatasıdır. Bu gri bir pozisyon değildir çok net bir pozisyondur. Bu pozisyon bile benim için bu hakemin yönetimiyle ilgili vereceğim notu 7.9'dan yukarı çıkarmaz. Düşük bir not vermem gereken bir olay. Akşam da bu pozisyon hakkında konuşurlarken diğer hakemler ve yorumcu arkadaşlar nasıl gözden kaçırdı anlayamadım. Bunu Avrupa'da yapsanız uluslararası skandaldır."
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