Mustafa Ceviz: 'Tur atlamanın moraliyle lige döndük'

Çankırıspor'ı Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında 2-1 yenerek eleyen Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, deplasmanda oynayacağı Güngören Belediyespor maçı için İstanbul'a gitti.





Teknik Direktör Mustafa Ceviz, Çankırıspor karşısında tur atladıklarını, bu nedenle futbolcuları kutladığını ifade etti.





Elde edilen galibiyetin önemli olduğunu dile getiren Ceviz, şunları söyledi:





''Kupa maçında tur atlamanın moraliyle lige döndük. Bu sonuç her açıdan önemli. Ligde sahamızda aldığımız yenilgiyi de unutturmuş olduk. Fakat asıl olan istikrar. Bir galip gelip, bir mağlup olmak bize yakışmıyor. Seri galibiyetlere ihtiyacımız var. Oynayacağımız Güngören Belediyespor maçını da mutlaka kazanmak istiyoruz. Şu anda tek hedefimiz Güngören Belediyespor deplasmanından maçından puan alabilmek.''