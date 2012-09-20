Muş'ta bir astsubay şehit

Muş'ta, yol tarama faaliyeti yapan askeri devriyeye düzenlenen silahlı saldırıda 1 astsubay başçavuş şehit olurken, 2 asker yaralandı.

Hasköy ilçesine bağlı Karakütük köyü mevkiinde arazi tarama faaliyetleri yapmakta olan askeri devriyeye, terör örgütü mensupları tarafından ateş açıldı. Saldırıda, Hasköy ilçesine bağlı Gökyazı Karakol Komutanı Başçavuş Mehmet Çapal şehit olurken, 2 asker ise yaralandı.

Olayla ilgili alınan bilgilerde, öğle saatlerinde Hasköy ilçesi Gökyazı Karakol Komutanlığı'na bağlı güvenlik güçleri ekipleri, aynı bölgede bulunan Karakütük köyü mevkiinde yol taraması yaptı. Yol taraması yapan güvenlik güçlerine terör örgütü mensupları ateş etti. İlk ateş esnasında Başçavuş Mehmet Çapal şehit oldu, 2 asker ise yaralandı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışma esnasında yaralanan askerler helikopter ile Muş’a getirilirken, bölgeye çok sayıda Özel Harekat timi ve askeri birlikler sevk edildi. Operasyona ayrıca, havadan destek verildi.

(CİHAN)