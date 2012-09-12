'Müslüman ol ve karını döv' tavsiyesi!

Amerikalı Hristiyan Evanjelist televizyon sunucusu Pat Robertson’ın gafı, Amerikalı Müslümanlar’ın tepkisini çekti. “Hıristiyan televizyon programı” olarak nitelendirilen “The 700 Club” adlı programda bir izleyiciye tavsiye veren Robertson, karısına söz geçiremediğinden yakınan izleyiciye “Sana tavsiyem, Müslüman olman ve karını dövmen” tavsiyesinde bulundu.



Pazartesi günü yayınlanan televizyon programında, Michael adlı bir izleyici karısıyla ilgili sorunlarını dile getirdi. “Evin reisi olmama karşın bana hiç saygı duymuyor, sorunlarımızı tartışamıyoruz ve arada sırada beni dövmek istermiş gibi ellerini esnetiyor” diyen izleyiciye, Robertson “Sen de Müslüman olup karını dövmeyi deneyebilirsin. Bu adamın karısına karşı sağlam durması gerekiyor. Kadının yaptıkları yanına kalmamalı. Günümüzde kadınları dövmeye göz yumulamaz, ancak bu adamın durumunda bir şeyler yapılmalı” şeklinde tavsiyede bulundu.



Sözlerinin devamında adamın karısından boşanamayacağını, çünkü kutsal kitaplarının bunu yasakladığını belirten Robertson, bu yüzden adama Suudi Arabistan’a taşınıp Müslüman olmasını ve karısına “haddini bildirmesini” tavsiye etti.



Her programı olduğu gibi bu programı da internete koyan Christian Broadcast Network, ( Hristiyan Yayın Kanalı, CBN) internet sitesinde söz konusu bölümü çıkarttı. NBC televizyonunun aktardığına göre, Robertson geçtiğimiz hafta sonunu Cumhuriyetçi kanadın başkanı adayı Mitt Romney ile geçirmişti. Romney sık sık 82 yaşındaki Robertson’ın görüşlerine destek olduğunu ifade ediyor.



Robertson daha önce homoseksüeller, feministler, Alzheimer hastaları, Haitililer ve “yeterince dua etmeyen” kişilerle ilgili de çıkışlar yapmıştı. (Huffington Post)