Muslera’ya dev talip

Galatasaray’a geldiği günden bu yana istikrarlı performansıyla 1 numara sorununa çözüm olan Fernando Muslera cephesinde sıcak gelişmeler yaşandığı ortaya çıktı.

Sarı-Kırmızılı ekipte forma giyerken daha önce de adı birçok takımla anılan Uruguaylı file bekçisinin peşine bu kez Manchester City’nin takıldığı öğrenildi. Başarılı eldivenin Manchester United karşılaşmasındaki performansından çok etkilenen son şampiyonun yöneticilerinin, Galatasaray’a teklif hazırladığı ve devre arası transfer döneminde bu konuyu halletmeyi planladığı bildirildi. Her ne kadar teknik direktör Fatih Terim’in vazgeçilmezleri arasında yer alsa ve 2016’ya kadar kontratı bulunsa da, ekonomik açıdan çok güçlü olan Ada temsilcisinin teklifinin Cim Bom’u hayli zorlaması muhtemel.





Joe Hart, Barca yolcusu





City’nin, Muslera’da ısrarcı olmasının etkenlerinden biri de şu an kalesini koruyan Joe Hart’ın ayrılma isteği. İngiliz file bekçisi, kendisini isteyen Barcelona’ya gitmeyi kafasına koymuş durumda.

Kaynak: Fanatik