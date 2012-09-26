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Muslera: ’’Türkler çok tutklulu’’

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Muslera, Le Republica gazetesi için İstanbul ile Roma’yı tartıya koydu, “İki şehir çok farklı. Ama Türkler milliyetçi ve vatansever. Bu da onları güçlü kılıyor” dedi

26 Eylül 2012 Çarşamba 09:00
Muslera: ’’Türkler çok tutklulu’’
Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, ülkesi Uruguay’da yayın yapan Le Republica gazetesine ilginç açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılı kulübe gelmeden önce İtalya’da Lazio takımının kalesini koruyan Muslera, İstanbul ile Roma şehirlerini tartıya koydu.

Tecrübeli file bekçisi, “İki şehir de birbirinden kültürel, yemek kültürü ve dil yönünden çok farklı. Hangisinin daha iyi veya kötü olduğunu söyleyerek bir kıyaslama yapamam. İstanbul kendine has bir şehir. İki kıtayı birbirine bağlayan köprüleri var. İnsanlar çok yardım sever. Arada dil engeli olmasına rağmen yardım etmeye çalışıyorlar ki bence bu hayran olunacak bir şey. Türkler her şeyde çok tutkulu. Sadece futbolda değil. Çok milliyetçi ve vatanseverler. Bu da onları çok güçlü kılıyor” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ı, Uruguay’ın Nacional takımına benzeten Muslera, “Bence her seviyedeki insanlarıyla iki kulübün benzerlikleri bulunuyor. Ama Nacional’in, Galatasaray kadar gücü bulunmuyor” yorumunu yaptı.
 
La Republica gazetesi, Muslera’nın, Manchester United karşılaşmasında kurtardığı penaltıya da değindi. Nani’nin vuruşunda gole izin vermeyen başarılı kaleci şunları söyledi:

“Maçı berabere bitirebilirdik, ama maalesef olmadı. Direkten dönen iki topumuz vardı. Alex Ferguson bile karşılaşmanın 1-1 bitebileceğini söyledi. Ama Manchester United gibi bir takıma karşı deplasmanda böyle bir oyun sergilememiz bize çok iyi bir motivasyon oldu.”
 
KAYNAK: Milliyet / Ulaş Gürşat 
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