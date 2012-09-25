Muslera’dan taraftara mesaj

Başta Manchester City olmak üzere birçok Avrupa devinin transfer listesine en üst sıralardan giren Fernando Muslera, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. D-Smart platformunda konuşan Uruguaylı eldiven, “Galatasaray’da çok mutluyum. Transferle ilgili iddialardan haberim var. Daha önce de söylemiştim, evet benim hayalim Premier Lig. Ancak şu sıralarda transfer konusu gündemimde bile yok. Tamamen başarıya odaklanmış durumdayız. Önümüzde çok önemli maçlar ve ciddi hedefler var. Zaten kulübümle uzun süreli bir kontrat yapmıştım, şu an her şey yolunda” ifadesini kullandı.





Biri onu gözetliyor!





26 yaşındaki file bekçisi, özellikle Old Trafford’daki Manchester United deplasmanında göz kamaştıran bir performans ortaya koymuş, kurtardığı penaltıyla da adını tekrar Avrupa’ya duyurmuştu. Muslera’nın bundan sonraki maçlarda da Avrupa devlerinin izleme komiteleri tarafından takip edileceği belirlendi.





Kaynak: Çağrı Davran / Fanatik