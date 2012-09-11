Musa Çağıran: 'Şampiyonluğa oynarız'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen Musa Çağıran, oluşturulan kadronun başarı getireceğine inandığını kaydetti.

Yetenekli futbolcu, yerel bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada, performansını değerlendirdi. Bu sezon iyi bir çıkış yakaladığını belirten başarılı futbolcu, şöyle konuştu:

"İnşallah devam eder ve Bursaspor'a faydalı olurum. Eğer buradan gideceksem de faydalı olup gitmek isterim. Yani kulübümün menfaatlerini düşünürüm. Bir çok kulüpte bulamadığım ortamı Bursaspor'da buldum. Geçen sezon oynamadığım zamanlar olmuştu. Çıkıp bir şey demedim. Her zaman işime baktım. Bunun meyvelerini de almaya başladım."





"Şampiyonluğa oynarız"





Bu sezon çok iyi bir takım kurulduğuna dikkat çeken Musa, hedefleri konusunda şunları söyledi:

"Bence çok iyi bir takımımız var. Şampiyonluğa oynarız. Hemen her mevkinin alternatifi var. Hem de yetenekli isimler. Milli takımlarında oynuyorlar. Hocamız gençlerin de önünü açmaya çalışıyor. Bu kadronun başarıyı getireceğine inanıyorum. Ben bu sezon şampiyonluğu kovalayacağımıza ve inanırsak da olacağımızı düşünüyorum."

"Tuncay için söyleyecek söz yok"

Yeni transfer Tuncay Şanlı'yı da değerlendiren genç oyuncu, şöyle devam etti:

"Onun için söylenecek söz yok. Yeterince tanınan bir oyuncu. Fenerbahçe'de yaptıkları ortada. İngiltere'ye gitti, son dönemde fazla forma şansı bulamadı ama oynadığı maçlarda iyi işler yaptı. Sezon başı kampı geçirmemiş. Ama bu çok önemli değil. Fiziğine baktığınızda bir eksiği yok. Zaten herkesin formaya hazır olması gerekiyor."

Yetenekli krampon, Galatasaray'da geçirdiği günler konusunda ise şu bilgileri verdi:

"Galatasaray'a transfer olduğumda 18 yaşımdaydım. Rijkaard döneminde sürekli konuşuyordum kendisiyle. 'Oynamak için ne yapmam gerekiyor' dedim. 'Eksiğin yok, sadece maç eksiğin var. A-2'de maç eksiğini kapat ikinci yarı oynatacağım' dedi. Sonra o gitti, Hagi geldi. Hagi döneminde, ilkyarının son maçında Mustafa Sarp, Ayhan, Barış sakatken bile Hakan ve Sabri'yi oynatıp beni oynatmadı. Fazla şans bulamayacağımı biliyordum. Kiralık gidemedim. Bursaspor da vardı o zaman. Kiralık istemiyordu Bursaspor. Transferin son günü haber bekliyorum, olursa olur, olmazsa kalacağım artık. Fakat çok istiyordum Bursaspor'a gelmeyi . Bursa'da oynayan arkadaşlarımdan çok güzel şeyler duyuyordum. Allah bana nasip etti. Son gün geldim."