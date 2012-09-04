Musa Büyük Kırklarelispor’da





Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, yaptığı açıklamada, Musa Büyük ile 1 yıllık anlaşma sağladıklarını ve bu sezon ligde istenilen başarıyı yakalayacaklarını söyledi.





Bu sezon ligde iddialı olduklarını belirten Can, transferleri takımın iskeletini bozmadan yaptıklarını ifade etti.





Musa Büyük de, Kırklarelispor'da olmaktan dolayı sevinçli olduğunu, takımın ligde en iyi yerde olması için çalışacağını kaydetti.

Geçen sezonu resmi maç yapmadan geçiren Musa, bir önceki sezon PTT 1.Lig'de Samsunspor formasıyla 4 maça çıktı.