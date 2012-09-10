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Musa Aydın’dan birlik çağrısı

Güreş Federasyonu'nun son iki seçiminde başkanlığa aday olan Musa Aydın, 2 ay içinde gerçekleştirilecek seçimler öncesi, Şeref Eroğlu ve Hamza Yerlikaya'ya birlik çağrısında bulundu.

10 Eylül 2012 Pazartesi 12:55
Musa Aydın’dan birlik çağrısı
Güreş Federasyonu başkanlığına aday olduğu ilk seçimde Osman Aşkın Bak'a, ikincisinde ise Bekir Çeker'e karşı, çok az oy farkıyla kaybeden  Musa Aydın, ''Güreş camiasında herkes, yeniden aday olabilecek potansiyele sahip olduğumu biliyor. Fakat benim için koltuk önemli değil. Türk güreşi Londra Olimpiyatları'nda başarısız olmuştur. Öncelikle Türk güreşinin içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarılması gerekir. O nedenle, bu seçimde birlik ve beraberliğin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bunun için de, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu, eski milletvekili Hamza Yerlikaya ile yine Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi Şeref Eroğlu'nun güçlerini birleştirmelerinin son derece yararlı olacağını düşünüyorum'' dedi.

''Türk güreşine yazık olur''

''Çok şükür ki; iki büyük şampiyonumuz da Türk güreşi için elini taşın altına koymaya hazır'' diyen Musa Aydın, şunları söyledi:

''Her ikisi de sadece güreş camiasında değil, tüm ülkede sevilen ve takdir edilen insanlardır. Her ikisi de Güreş Federasyonu başkanlığını layıkıyla yapabilir. Seçimi kaybetmek belki onlara çok büyük zarar vermeyebilir. Fakat rakip olarak seçime girerlerse, Türk güreşinin kaybı büyük olur. Böylesine değerli iki büyük şampiyonumuz göreve talipse, neden birini tercih etmek zorunda olalım ?

Bugüne kadar yapılan seçimler göstermiştir ki; kaybeden taraf küser, kırgınlık yaşar. Kaybedeni destekleyenler de dışlanır. Kazanan taraf da projelerini rahatça uygulayamaz. Zira seçim öncesi verilmiş vaatler vardır ve o vaatler yüzünden eli kolu bağlıdır. Oysa Türk güreşinin radikal kararlara ve projelere ihtiyacı var.

Özellikle Hamza Yerlikaya ve Şeref Eroğlu'nun işbirliği, Türk güreşinde büyük bir sinerji oluşturur. Türk güreşini yeniden şahlandıracak radikal projeleri, ancak böyle güçlü bir yönetim hayata geçirebilir.''

''Taraf olmak istemiyorum''

Güreş Federasyonu'nda, başkan adaylarından Şeref Eroğlu ve Hamza Yerlikaya'nın seçimde en şanslı adaylar olduğunu vurgulayan Musa Aydın, şöyle devam etti:

''Gerek Yerlikaya gerekse Eroğlu, seçim sürecinde ve sonrasında kendileriyle birlikte hareket etmemi istiyorlar. Fakat ben, bu iki şampiyon sporcumuz arasında taraf olmak istemiyorum. Gerekirse 4. aday olarak ben de seçime girebilirim ya da bu sürecin tamamen dışında kalırım.''

-'Masadan anlaşarak kalkmalılar''

Hamza Yerlikaya ve Şeref Eroğlu'nun, en kısa zamanda, camianın önde gelen isimleriyle birlikte, masaya oturarak anlaşma zemini araması gerektiğini yineleyen Musa Aydın, ''Her iki taraf da egolarını bir tarafa bırakarak, ön yargısız masaya oturmalı ve anlaşma sağlanmadan o masadan kalkılmamalıdır. Türk güreşinin kurtuluş reçetesi budur'' diyerek sözlerini tamamladı.
 
 
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