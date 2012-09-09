Muratpaşa galibiyetle başladı

Hentbol Bayanlar Süper Ligi'nde Muratpaşa Belediyespor, ligdeki ilk maçında Ankara Yeni Mahalle Belediyespor'u 47-28 yendi.





Karşlaşmaya hızlı başlayan ve hücumda bulduğu gollerle rakibine daha ilk dakikalarda üstünlük sağlayan Muratpaşa Belediyespor, ikinci yarıda da oyunun kontrolünü bırakmadı. Antalya ekibi, karşılaşmayı 19 sayı farkla kazanmayı başardı.





Salon: Süleyman Evcilmen Spor ve Sergi Salonu





Hakemler: Muhammet Turan, Mesut Erdoğan





Muratpaşa Belediyespor: Sevilay (Nejla, Fatma), Olga 4, Marina 2, Kübra 7, Perihan 8, Martina 4, Ines 4, Ayla 3, Diğdem 3, Serpil 7, Meral 2, Mungiu 2, Buse 1





Ankara Yeni Mahalle Belediyespor: Nur (Esra), Nergiz 2, Gözde, Özge 1, Esra 1, Gülay 1, Elif 9, Funda 5, Nur, Beyza 3, Bahar 2, Anastasia 4, Kübra





İlk yarı: 25-13 (Muratpaşa Belediyespor lehine)





İki dakika cezası alanlar: Olga, Perihan, Ines, Serpil (Muratpaşa Belediyespor), Nergiz, Özge, Bahar, Kübra (Ankara Yeni Mahalle Belediyespor)