Muratpaşa, Avrupa arenasında





Hentbol Bayanlar Süper Lig takımlarından Muratpaşa Belediye Spor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçlarını 22-23 Eylül tarihlerinde Romanya'da oynayacak.





Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Belediye Spor ön eleme turu ilk maçında 22 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.20'de Romanya'nın U Jolidon Cluj takımıyla karşılaşacak. Antalya ekibi, bu maçı kazanması durumunda 23 Eylül Pazar günü TSİ 19.30'da Rostov-Don RK Zajecar maçının galibiyle Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için mücadele edecek.





Muratpaşa Belediye Spor, U Jolidon Cluj maçını kaybetmesi durumunda ise 23 Eylül Pazar günü TSİ 17.00'de Rostov-Don RK Zajecar maçının mağlubuyla prestij maçına çıkacak. Antalya ekibi, Şampiyonlar Ligi şansını yitirdiği takdirde, yoluna Kupa Galipleri Kupası'nda devam edecek.