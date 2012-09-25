Murat Bölükbaşı: ’’Bireysel yeteneklere ihtiyacımız var’’

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor'un teknik direktörü Murat Bölükbaşı, Rüstemler Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında her hafta daha iyi hale geldiklerini belirterek, ligin 3. haftasında Çankırıspor maçında ilk kez puanla tanıştıklarını, sahadan beraberlik yerine 3 puanla ayrılmayı istediklerini ama bir puana razı olduklarını anlattı.





Bölükbaşı, özellikle hücum hattında sıkıntılar yaşadıklarını, bu nedenle istedikleri pozisyonları bulamadıklarına dikkati çekerek, bazı tespitler yaptıklarını, sıkıntıları çözmeleri halinde ilerleyen haftalarda daha iyi hücum oyunları sergileyebileceklerini kaydetti.





''İlk 2 haftaya göre daha iyi savunma yaptık'' diyen Bölükbaşı, ''Ligin ilk 2 haftasında 7 gol yerken, 3. maçında kalemizde gol görmedik. Bu da defansta yaşadığımız sıkıntıları biraz giderebildiğimiz konusunda umut verdi. Özellikle defans hattında son maçta daha iyi bir oyun sergiledik. Çok gol yeme problemini atlattığımızı düşünüyorum. Bunu ofansif anlamda da başarmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.





''Bireysel yeteneklere ihtiyacımız var''





Bölükbaşı, hücum hattındaki sıkıntıların çözülmesi için ofansif oyuncuların etkili olması gerektiğini dile getirerek, daha iyi hücum organizasyonları yapmak istediklerini vurguladı.





''Hücum hattında etkili olabilmemiz için bireysel yeteneklere ihtiyacımız var'' diyen Bölükbaşı, ileri uçta oynayan oyuncuların bireysel yeteneklerinin çok önemli olduğunu söyledi.





Kısıtlı bir kadroyla ligde mücadeleyi sürdürdüklerine işaret eden Bölükbaşı, sakatlığı süren oyuncuların takıma katılmasıyla rahatlayacaklarını dile getirdi.





Bölükbaşı, sözlerini şöyle tamamladı:





''Sakatlığı süren oyuncularımız iyileştiği zaman daha derin bir kadro yapımız olacak ancak kadromuzun kısıtlılığı bizi zorluyor. Seçkin, Mesut, Gazanfer, Levent ve Hakan gibi beklenti içinde olduğum oyuncular hala sakat. Bu oyuncularımızı hazırlamak için çabalarımız sürüyor.





Elimizdeki kadroyla en iyi futbolu oynamaya çalışıyoruz. Her bir oyuncumuzdan en iyi verimi almaya uğraşıyoruz. Hepimizin çok şey beklediği oyuncular var. Bu oyuncular verilen görevi layıkıyla yerine getirdiği takdirde gençlerimiz de onların izinden yürüyecektir. Gençlerimizden çok şey bekliyorum ama takımdaki ağabeylerden çok daha fazlasını bekliyorum. Bu konuda gereken her türlü çalışmayı yapıyoruz.''