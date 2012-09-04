Murat Ayhan: 'Bu sezon sabır yılımız olacak'

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Turgutluspor'un Kulüp Başkanı Murat Ayhan, Hatayspor ile yapacakları ligin ilk maçı için hazırlıkların devam ettiğini, Cuma günü Hatay'a hareket edeceklerini bildirdi. Maç öncesi kamp yerinin ayarlanması ve ulaşım konusunda verdikleri destek nedeniyle Kırıkhanspor kulübüne teşekkür ettiklerini belirten Ayhan, takım olarak çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.





Ayhan, şöyle konuştu:





''Bu sezon bizim sabır yılımız olacak. 25 kişilik kadromuzda 10 futbolcumuz altyapımızdan yetişen gençlerden oluşuyor. Bu yıl onları kazanmak ve gelecek yılın kadrosunu oluşturmak için sezona başlayacağız. Tüm taraftarlardan bu takıma sabır göstermelerini istiyoruz.''





Hatayspor'un grubun en güçlü takımlarından olduğunu, çok iyi transferler yaptığını anlatan Ayhan,''Bu lige fazla gelecek transferler gerçekleştirdiler. Hedefimiz yenilmemek'' dedi.



