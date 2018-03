Murat: 'Alex’siz Fenerbahçe’yi isterim'

2012-2013 sezonu öncesi yıldız isimleri kadrosuna katan Mersin İdmanyurdu, Fenerbahçe ile oynayacakları 4. hafta maçının hazırlıklarını sürdürürken, takımın tecrübeli isimlerinden Murat Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. 17 yeni transferle takıma takviye yapıldığını belirten Murat, "Bu yüzden uyum sürecinin biraz uzaması normal ve bunun da sezon başında yaşanması gelecek açısından önemli. Yıldız oyunculardan kurulu bir takımız. İlk üç haftada galibiyet alamadık ve bu uyumsuzluğu hissettik. Ancak inanıyorum ki, Fenerbahçe ile İstanbul'da oynayacağımız maç bizim için yeni bir başlangıç olacak. Önceliğimiz tabii ki galibiyet ama alacağımız bir puan bile önemli. Artık taraftarlarımızın yüzünü güldürmeyi hedefliyoruz" dedi.





'Yaptıkları ortada...'





Süper Lig'in en tecrübeli isimlerinden biri olan 36 yaşındaki futbolcu, son dönemde gündemdeki 'Alex'li Fenerbahçe mi, Alex'siz Fenerbahçe mi?' sorusuna da şu yanıtı verdi: "Ben Alex'siz Fenerbahçe'ye karşı oynamak isterim. Çünkü kendisi her an oyunun kaderini değiştirebilecek bir futbolcu. Bunun üzerine aslında fazla konuşmak da yersiz. İstatistikler ve yaptıkları ortada." Murat Erdoğan son olarak Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle yalnızca kadın ve çocukların izleyeceği karşılaşmayla ilgili fikrini de şöyle açıkladı: "Eskiden kulüpler ceza aldığında boş tribünlere oynuyorduk. Suçsuz insanlar da cezalandırılıyordu. Kadın ve çocuklar tribünlere güzellik katıyor. Her zaman da söylüyoruz; tribündeki kadın ve çocuk taraftarların sayısı artmalı."