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M.United’a sakatlık şoku

Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında karşılaşacak olan Manchester United'a milli maç arası yaramadı. İngiliz ekibi, yıldız isimlerinin sakatlık haberleriyle sarsıldı.

12 Eylül 2012 Çarşamba 00:50
M.United’a sakatlık şoku

Galatasaray'ın  Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı ilk rakibi olan Manchester United'da sakatlıkların sayısı artıyor. 

Daha önce golcü oyuncusu Wayne Rooney ve Phil Jones'tan sonra Hollandalı yıldız Robin Van Persie ve Japon orta saha Shinji Kagawa da sakatlandı. Bu oyuncuların, daha sonra belli olacak durumları neticesinde teknik direktör Alex Ferguson'un tüm planları alt üst olacak gibi görünüyor. 

7 Eylül'de Amsterdam'da oynanan maçta Türkiye'ye de gol atan Hollandalı Van Persie, Macaristan'la oynanan maçta sakatlandı ve ilk yarının 46. dakikasında oyundan çıktı. Hollanda ekibinin teknik direktörü Van Gaal maç sonunda yaptığı açıklamada, ''Van Persie'nin ciddi bir durumu yok, onu riske etmemek için kenara aldım'' dese de United taraftarları, Arsenal'den transfer edilen golcünün ciddi bir sakatlık geçirme ihtimali nedeniyle endişe duymaya başladılar.

Kırmızı Şeytanlar'ın bir başka yıldızı Japon Kagawa da, Japonya'nın Irak'la oynadığı Asya elemelerinde sakatlanarak oyundan çıktı. Kagawa'nın 3 hafta süreyle takımından uzak kalacağı açıklandı.  

Rooney'in yanı sıra Van Persie'nin durumu henüz belirsizliğini koruyor. Bu oyuncuların Galatasaray karşısında forma giyip giyemeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor..

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