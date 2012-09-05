Mülteci kurbanlık danalar

Ses ve koku iletmeyen frigo kamyonlarla taşınan kurbanlıkların kiralık ahırlarda gizlendiği belirtildi.



Trakya’nın Şap hastalığından arınmış bölge olması nedeniyle Anadolu’dan Avrupa yakasına hayvan geçişlerinin yasaklanması, bazı fırsatçıları durduramadı. Star'ın haberine göre bayrama uzun bir süre olması nedeniyle denetimlerin sıkı olmadığı şu dönemi fırsat bilen bazı üreticiler şimdiden Çatalca, Arnavutköy, Silivri gibi bölgelerden ahır kiralayarak, hayvan sevkıyatını gerçekleştirmeye başladı. Bayrama kadar kiraladıkları ahırlarda hayvanları saklayan üreticiler, bayram döneminde ise veterinerlerden 100 ila 150 TL karşılığında aldıkları sahte kafa kağıtları ile sanki Trakya’da yetiştirilmiş gibi hayvanları pazara sürüyor. Avrupa yakasında Anadolu’ya göre ticaretin daha fazla ve hayvan fiyatlarının daha yüksek olduğu biliniyor. Bu durumdan faydalanmak isteyen fırsatçılar Kars, Erzincan, Erzurum, Van gibi illerden getirdikleri hayvanları, koku ve görüntü vermemek amacıyla frigo kamyonlarla geçiriyorlar. Konuyla ilgili STAR’a konuşan Çatalca’da üretim yapan Bayram Bozkuş bayram döneminde yalnızca Çatalca bölgesine 10 bine yakın kaçak hayvan getirildiğini ve izinsiz satıldığını söyledi.



100 TL KARŞILIĞINDA SAHTE KİMLİK

Bozkuş “Denetimler yapılıyor ancak bu adamlar öyle profesyonel ki hayvanları bir şekilde Avrupa yakasına sokabiliyorlar. Gördüğümüz kadarıyla hayvanların menşei Anadolu” dedi. Bölgede tanıdık ahırlar veya kiralık ahırlarda bu hayvanların korunduğunu ve beslendiğini söyleyen Bozkuş “Gelen hayvanlara sahte belgelerle sanki Trakya’da yetiştirilmiş gibi kafa kağıdı alınıyor. Bu kimlikler veterinerler tarafından 100-150 TL karşılığında veriliyor. Bunu yapmalarının nedeni pazarda olası bir denetimde yetkililere kimlik gösterebilmeleri” diye konuştu.



FRİGO KASADA AVRUPA’YA YOLCULUK

Arnavutköy’de hayvan üretimi yapan bir başka isim Hüseyin İnce ise durumu şöyle özetledi: “Her kurbanda aynı olay yaşanıyor. Arnavutköy civarında birçok kiralık ahır mevcut. Özellikle Tayakadın ve Taşoluk köylerinde bu işlemi yapıyorlar. Bu köyleri seçmelerinin nedeni şehir merkezine uzak yerler olması. Denetim çok sıkı değil. Anadolu’dan getirdikleri hayvanları kiraladıkları ahırlarda bir ay kadar besliyorlar. Bayram öncesi hayvanları pazarlara çıkarıyorlar ve satıyorlar. Biz elimizden geldiğince yetkililere bilgi vermeye çalışıyoruz, geçen hafta Anadolu’dan gelen 50 baş hayvan yakalandı. Ancak yakalanmadan bu işi yapan çok insan var. Ahırlardaki hayvanlar denetlenmeli.” Hayvanları frigo kasalı (Soğutuculu kapalı kasa kamyon) araçlarda getirdiklerini söyleyen İnce “Bu tür araçların 4 tarafı da tamamen kapalı. Normal şartlarda dondurulmuş ürünlerin sevkıyatında kullanılıyor. Hayvanları taşırken soğutucu kısmı çalıştırılmıyor. Kapalı olması nedeniyle etrafa görüntü ve koku vermiyor. Kurban dönemlerinde yalnızca Arnavutköy’e 50 bin hayvan giriyor” dedi.