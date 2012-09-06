Mühimmat çevreye dağıldı !

Afyonkarahisar'daki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonrası, kışla dışına yayılan el bombaları ve askeri muhimmatın, çevredeki vatandaşlar için tehlike oluşturduğu uyarısı yapıldı.

Yetkililer, kışla dışına dağılan mühimmat konusunda vatandaşlardan dikkatli olmalarını; çevredeki el bombalarının kontrollü şekilde patlatıldığını, bu patlamalardan vatandaşların endişe duymamasını istedi.



El bombası yere düşmüş

Askeri mühimmat deposunda incelemelerde bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yaptığı açıklamada, patlamanın meydana geldiği iglo tipi cephaneliği gördüğünü söyledi. Eroğlu, ''Tamamen bir kaza neticesi, muhtemelen bir el bombasının yere düşmesi neticesinde bir patlama. Burası bir cephanelik, zaman zaman olabiliyor böyle kazalar'' dedi.



Mühimmat kışla dışına dağıldı

Eroğlu, patlama neticesinde bazı mühimmatın, el bombaların fırlayarak kışla dışına dağıldığını belirterek, gerekli emniyet tedbirlerinin alındığını, Orgeneral Kıvrıkoğlu'nun askeri yetkililere, kendisinin de il jandarma alay komutanı ve il emniyet müdürlüğüne gerekli talimatları verdiklerini anlattı.

Vatandaşların her ihtimale karşı dikkatli davranmasını isteyen Eroğlu, dağılan mühimmatların, el bombalarının kontrollü şekilde patlatıldığını, bu patlama seslerinden sonra vatandaşların endişelenmemesi gerektiğini söyledi.



El bombasıyla yayına tepki

Eroğlu, ''Az önce bir televizyon kanalının muhabiri elinde el bombası ile dolaşırken gördük şaşırdık. Şimdi özellikle bu bölgeye hiç bir vatandaşın girmemesi lazım ayrıca uzman ekipler geldi, Ankara'dan ve bunlar kontrollü şekilde patlatılacak'' dedi.