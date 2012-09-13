Muharrem İnce’den ilginç iddia

"AKP, ÖSYM'nin 300 triyon parasına el koydu ve bu nedenle sınav iptalleri ve yeni sınavlar yapılamıyor."

Bu iddianın sahibi, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce.

Bir televizyon kanalında konuşan İnce, paranın YÖK'e aktarıldığını da ileri sürdü.

İnce şunları söyledi:

"ÖSYM denilen kurum bütün ailelerin çocuklarının güvendiği bir kurumdu. Bu kurumu mahvettiler. Bütün sınavların üzerinde bir şaibe var. 13 Eylül 2009'daki polis akademisinin sınavlarıyla başladı. Başka sınavlarlada da oldu, bilmediklerimiz de vardır...

14 ve 20 Ekim 2009 tarihinde TBMM'de bu konularda ÖSYM'nin kötüye gittiğine dair konuşma yapmıştım ve meclis araştırması istemiştim.

ÖSYM'nin elinde bir koz vardır; şaibe olursa sınavı iptal eder. Bundan başka bir kozu yok. Fakat ÖSYM sınavı iptal edemiyor. Çünkü AKP 2008'de bir kanun çıkardı. ÖSYM'nin parasına el koydu. ÖSYM şuanda sınavları iptal etse yeni sınav yapacak parası yok. 300 trilyon paraya el koydu ve başka kurumlara aktardı. 'Bu para fazla, ÖSYM kullanamıyor' diyerek YÖK'e aktardılar. Ali Demir'in yerinde olsam bir saniye bile durmadan istifa ederdim."