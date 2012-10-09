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Muhaliflere silah yardımının belgesi

Suudi Arabistan'ın Suriyeli muhaliflere silah yardımı yaptığı iddiaları ilk kez belgelendi.

09 Ekim 2012 Salı 13:15
Muhaliflere silah yardımının belgesi

Suudi Arabistan ordusu için hazırlanan silahlar Halep'te muhaliflerin kullandığı bir camide görüntülendi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Ukrayna'da silah üreticisi bir firma tarafından Suudi Arabistan ordusu için hazırlanan silahların, Suriyeli muhaliflere gönderildiğine dair kanıtlara ulaştı.

Ukraynalı Destan firmasının ürettiği kasaların üzerinde Suudi Arabistan ordusunun adresi bulunuyor.

Suriye'de Esad'a bağlı güçlerle, muhalifler arasında çatışmaların en yoğun yaşandığı Halep'te, muhaliflerin kullandığı bir camide, üzerinde Suudi Arabistan ordusunun adresi bulunan 3 kasa bulundu.

Söz konusu kasalar, İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından görüntülendi ancak içinde ne olduğunun görüntülenmesine izin çıkmadı.

Halep'te bulunan BBC muhabiri Ian Pannell, kasaların oraya nasıl ulaştığını ve içinde ne olduğunun bilinmediğini söyledi.

Pannell, "Kasaların varlığının Körfez'de birilerinin isyancılara açıkça yardım ettiğini gösterdiğini" söylemekle yetindi.

AÇIKLAMA YOK 

Suudi yetkililer ise konuyla ilgili şu ana kadar bir açıklama yapmadı. BBC'nin haberinde, Suriyeli muhaliflerin özel görüşmelerde Suudi Arabistan ve Katar'dan destek aldıklarını kabul ettiklerini belirtti.

New York Times gazetesi de, daha önce yaptığı haberlerde Suudi ve Katar yetkililerin, Suriyeli muhaliflere küçük silahlar gönderdiklerini ancak omuzdan ateşlemeli füze gibi ağır silah göndermekten çekindiklerini iddia etmişti.

Gazeteye göre, Suudi Arabistan ve Katar'ın muhaliflere ağır silah göndermemesinin nedeni olarak ise, ABD'nin baskısı gösterilmişti.

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