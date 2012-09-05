Muhalifler enkazın ve ölen pilotun görüntülerini yayınladı.
Muhalif Özgür Suriye Ordusu’nun yayınladığı görüntülerde, bir tarlaya düşen Rus yapımı Sukhoi Su-35 Flanker-E tipi savaş uçağının parçalanmış gövdesi ve pilotun cesedi yer alıyor. Uçaktaki alevler, göğe yükselen duman ve çevredeki muhalif savaşçılar dikkat çekiyor.
Su-35'ler, Suriye Hava Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu’na ve sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarında kullanılıyor. Uçağın arıza sonucu mu yoksa vurularak mı düşürüldüğü henüz netlik kazanmadı.
Muhalifler Suriye uçağını düşürdü!
Suriye’nin kuzeybatısında, Halep’e bağlı Mennahk Meng askeri havaalanı yakınlarında Suriye ordusuna ait bir uçak düşürüldü.
Muhalifler enkazın ve ölen pilotun görüntülerini yayınladı.