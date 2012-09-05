Muhalifler Suriye uçağını düşürdü!

Muhalifler enkazın ve ölen pilotun görüntülerini yayınladı.



Muhalif Özgür Suriye Ordusu’nun yayınladığı görüntülerde, bir tarlaya düşen Rus yapımı Sukhoi Su-35 Flanker-E tipi savaş uçağının parçalanmış gövdesi ve pilotun cesedi yer alıyor. Uçaktaki alevler, göğe yükselen duman ve çevredeki muhalif savaşçılar dikkat çekiyor.



Su-35'ler, Suriye Hava Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu’na ve sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarında kullanılıyor. Uçağın arıza sonucu mu yoksa vurularak mı düşürüldüğü henüz netlik kazanmadı.