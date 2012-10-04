CHP'den Suriye tezkeresine 'hayır'

Suriye tarafından atılan top mermisinin Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 5 can alması üzerine hareketlenen Ankara'da, Meclis kapalı oturumda.

Saat 10.00'da başlayan oturumda, hükümete Suriye için sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkere görüşülüyor.

CHP'nin genel kurul öncesi yaptığı kapalı grup toplantısında, içeriği sabah saatlerinde netleşen tezkereye 'hayır' deme kararı çıktı. BDP'nin de aynı yaklaşımı sergileyeceği kaydedilen tezkerenin, AKP'nin sayısal üstünlüğü nedeniyle Genel Kurul'dan geçmesi bekleniyor.

CHP, tezkerenin görüşüleceği kapalı Meclis oturumu öncesi kapalı bir grup toplantısı yaptı.

Bu toplantıda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu değil Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu konuştu.

Bunun bir savaş tezkeresi olduğunu söyleyen Loğoğlu, "Aylardır Suriye poltikasının yanlış olduğunu söylüyoruz. O yüzden AKP'nin oyuncağı olmayacağız" dedi.

CHP'de, tezkerenin zamanlamasıyla ilgili de ekleştiriler yapıldı ve 'Gruplara Başbakan Erdoğan imzasıyla gönderilen tezkerenin, 20 Eylül 2012 tarihinden itibaren geçerli olduğunun görüldüğü ve hal böyleyken neden 5 vatandaşın ölümünün beklendiği' vurgulandı.



TEZKERE GEÇECEK!

Tezkereyle ilgili hükümet adına Genel Kurul'a Ahmet Davutoğlu seslenecek. Davutoğlu'nun konuşmasının ardından CHP adına Faruk Loğoğlu'nun, MHP adına Mehmet Şandır'ın ve BDP adına İdriz Balüken'in söz alması bekleniyor.

Yaklaşık 2-3 saat sürmesi beklenen kapalı oturumun ardından oylanacak olan tezkerenin geçmesi için, Genel Kurul'daki milletvekii sayısından 1 fazlasının 'evet' oyu yetecek. AK Parti'nin sayısal çoğunluğuna göz önüne alındığında, tezkerenin Meclis'ten geçmesi bekleniyor.