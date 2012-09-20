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Muhalifler bir sınır kapısını daha aldı

Özgür Suriye Ordusu dün Şanlıurfa'nın karşısındaki Tel Abyad sınır kapısını ele geçirdi. Çatışmada seken kurşunlar Türkiye'ye isabet etti, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

20 Eylül 2012 Perşembe 06:00
Muhalifler bir sınır kapısını daha aldı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine 300 metre uzaklıktaki Suriye’nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde önceki gün başlayan şiddetli çatışmaların ardından muhalifler sınır kapısını ele geçirdi. Rejim güçleri ile Özgür Suriye Ordusu arasındaki çatışmalar günboyu sürerken Akçakale’ye seken kurşunlar, şarapnel parçaları hatta roketatar yağdı. Seken kurşunların isabet ettiği 1’i çocuk 3 kişi yaralandı, çok sayıda binanın camları kırıldı. Sınırın karşı tarafında akrabaları bulunan Akçakaleliler ise evlerinden çatışmaları endişeyle izledi.

 Akçakale’de yaralılar var

Salı günü saat 15.00 sularında Tel Abyad’dan top ve mermi sesleri duyulmaya başladı. Özgür Suriye Ordusu, rejimin keskin nişancılarının bulunduğu gümrük binalarını hedef alırken çatışmalar geceboyu devam etti. Dün sabah saatlerinde ise isyancılar, hükümet binasındaki Suriye bağrağını indirerek yerine muhaliflerin kullandığı yeşil, beyaz ve siyah renklerden oluşan 3 yıldızlı bayrak astı. Uzun namlulu silah, roketatar, fosfor bombasının kullanıldığı çatışmada, Akçakale’de oturdukları evin damında biber salçası çıkaran Fadile Bayat (24) ile sırtında taşıdığı kızı Medine Bayat (1) Suriye tarafından seken kurşunlar sonucu yaralandı. Çatışmada 3 kişi daha yaralandı fakat durumlarının iyi olduğu açıklandı. Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan’ın evinin duvarına da 2 adet mermi isabet etti. Vatandaşlara evlerinden çıkmamaları uyarısı yapılırken okullar tatil edildi.

Takviye polis gönderildi

Çatışmalar esnasında yaşadıkları bölgeyi terk eden, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 100 Suriyeli sınırı geçerek Türkiye’ye sığındı. Yaralananlar da 150 metre kadar Suriye sınırından içeri giren ambulanslar ile alınıp Akçakale sınır kapısından Türkiye’ye getirildi. Çatışmalar nedeniyle Türkiye tarafında da hareketlilik arttı. Sınır hattına takviye edilen askerler, yaşananları yakından izlemeye başladı. Askerin teyakkuz halinde olduğu Akçakale merkezine de takviye polis görevlendirildi.

Suriye sınırındaki dört sınır kapısı muhaliflerin elinde bulunuyor. Sadece Yayladağı ilçesinin karşısındaki Kesep Sınır Kapısı ile Nusaybin Sınır Kapısı’nın karşısındaki Kamışlı Sınır Kapısı Beşar Esad’ın kontrolünde.

‘Bu savaş İsrail’e direnenleri tehdit ediyor’

İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi ile bir araya gelen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye’deki savaşın sadece ülkeyi değil aynı zamanda ‘Direnç Ekseni’ni de hedef aldığını söyledi. Suriye, İran ve Lübnan’daki güçlü Şii hareketi Hizbullah İsrail karşıtlıklarından yola çıkarak kendilerini ‘direnç ekseni’ olarak adlandırıyorlar. Suriye devlet ajansı SANA’ya göre Esad, “Suriye krize bir çözüm bulmak için başlatılan tüm girişimlere açık olduğunu” söyleyerek, herhangi bir girişimin başarısının ‘arkasındaki niyete bağlı olduğunu’ vurguladı.

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