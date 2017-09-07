Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Eylül Dudu Çelik cinayetini kim işledi

Yeni sezonun ilk haftasında ekranların en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine bir cinayet vakası. Hafta içi yayınlanan programda yeni bir cinayetin kapıları arandı. Tansiyon hapını içmediği için öldüğü düşünülen Dudu Çelik damga vurmayı başardı. Sinop'un Ergeç köyünde yaşanan olayda kan lekeli giysiler mezar açıldıkdan sonra fark edildi. Dudu Çelik korkunç gerçeği böylelikle ortaya çıkmış oldu. Dudu Çelik'in cinayete kurban gitmesi muhtemel ihtimaller çerçevesinde.

Müge Anlı'da Cinayet Çözülüyor!

3. kez evlenen Dudu teyze, Necati Çelikle son evliliği yapmış ve hiç çocugu olmamıştı. Cenaze yıkandıkdan sonra ortaya çıkan gerek kan izleri sonrası darp olduğu da ortaya çıktı. Öyle ki Dudu Çelik'in üvey oğlu Sinaşi çelik yıkama işlerini kendi ayarlayarak gömü işlemlerini üstlenmişti. Hem Müge Anlı hem savcılık olayının üzerine giderek kesin ölümün silahla olduğu ortaya çıktı. Yeni bölümde ortalık iyice karışacak gibi görünüyor. Müge Anlı 7 Eylül Perşembe günü ekrana gelen bölümde Şinasi Çelik'in borç alıp ödeyemediği için üvey annesini öldürdüğü ortaya çıkıyor.