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Müge Anlı ile Tatlı Sert 10 Ekim Gürkan ve Kaan nerede öldü mü

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 10 ekim salı günü ekrana gelen bölümde kayıp kuzenler Gürkan ve Kaan aranıyor. Peki Gürkan ve Kaan'a ne oldu öldü mü bulundu mu.

10 Ekim 2017 Salı 11:09
Müge Anlı ile Tatlı Sert 10 Ekim Gürkan ve Kaan nerede öldü mü

Her hafta için ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Kaan ve Gürkan araması sürüyor. AFAD ekiplerininde Değirmenköy sulama göletinde aramalarına tüm gün devam ettiği olaydak uzenlerden 17 gündür haber alınamıyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı 17 gündür kayıp olan Kaan ve Gürkan'ı bulmak için kolları sıvadı.

Tekirdağ'da 23 eylülde kaybolan Kaan Arda ve Gürkan Pehlivan'dan haber yok. Gürkan ve Kaan iki kuzen ayın 23'ünde otomobille yola çıkıyor. Silivri'de balık tutacağız diyerek o gün evden ayrılıyor ve bir daha dönmüyorlar. Hem iki kuzen hem araba ortadan kayboluyor. EE 239 plakalı arabayla Çerkezköy değirmenköyde baraja geliyorlar. En son 5 km ötede benzin istasyonunda sinyal geliyor.

Araba Gölet'e mi uçtu!

Düşmanlarının olmadığı ve kaçmadıkları kesin olan kuzenler arabada uyuya kalarak arabanın gölete uçup uçmadığını aradı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında her yerde 10 ekim tarihinde aramalar sürdü. Telefona bağlanan Günay Çoban, görümcesinin piknik yaptığını yerde kız nedeniyle kavga ettiklerini söyledi. Kırmızı bir arabayla 3-4 kişinin arabadan indiğini ve kavgaya tutuştular. Kemal diye bir arkadaşı olabileceği ve kavgadan sonra çocukların ölebildiği konuşuluyor.

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