Mudingayi’nin ilginç gerekçesi

Bologna ile 2011-12 sezonunda başarılı bir performans çizen Gaby Mudingayi yaz döneminde hem Milan hem de Inter kulüplerinden teklif almasına rağmen tercihini Inter'den yana kullanmıştı.





Belçika merkezli Voetbal Nieuws'a konuşan Mudingayi bu kararının sebebini açıkladı.





"Satıldığım dönemde Ibrahimovic hâlâ Milan futbolcusuydu, o varken asla oraya gidemezdim çünkü onunla korkunç bir ilişkimiz var ve kendimi Milan'da asla rahat hissetmeyecektim. Ibrahimovic bir defasında sahada bana tükürmüştü." dedi.





Ibrahimovic henüz bu iddiaya karşı herhangi bir açıklama yapmadı.