MP Antalyaspor’da Karabükspor hazırlıları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Karabükspor ile karşılaşacak olan Medical Park Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına Hasan Subaşı Tesisleri'nde devam ediyor. Yardımcı antrenör Şenol Fidan yönetiminde çalışan Kırmızı-Beyazlılarda sakatlıkları bulunan Emre Göngör, Petr Janda ve Musa Nizam takımdan ayrı koşu yaptı. Beyzbol topu ile top kapma oyunu oynayan Kırmızı-Beyazlılar, istasyon çalışmasının ardından taktik ağırlıklı yarım sahada çift kale maç yaptı.



