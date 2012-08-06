Moussa Sow’a tam destek

Son günlerde eleştiri oklarının hedefi haline gelen Moussa Sow’a yönetim ve teknik ekibin desteği sürürüyor. Kulübün resmi internet sitesinden önceki gün yapılan açıklamada Senegalli oyuncuyla yola devam edileceği belirtilmişti. Teknik direktör Aykut Kocaman da Sow’un 2010-2011 sezonu öncesi transfer olduğu Fransız ekibi Lille’de 25 kez rakip fileleri sarsarak gol kralı olduğuna dikkat çekerken, yakın çevresine, “2011 yılında ülkesi Senegal’de yılın futbolcusu seçilen bir oyuncu ve kalitesi ortada. Sezon öncesindeki görüntüsünü geçen sezon Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında yaşadağı ciddi sakatlığa bağlıyorum. Ondan bu sezon büyük patlama bekliyorum” dediği belirlendi. Senegalli’nin, Galatasaray maçında sağ arka adalesinde 3. derece yırtık meydana gelmişti.





"Çarşambaya hazır ol"





Öte yandan Aykut Kocaman’ın, çarşamba günkü Vaslui maçında, İstanbul’daki karşılaşmanın aksine, zorlu geçmesi beklenen 90 dakikaya Moussa Sow ile başlayacağı ve öğrencisine dünkü antrenmanda ‘hazır ol’ mesajı verdiği bildirildi. Senegalli futbolcunun da kendisine verilen desteğe karşılık olarak, Kocaman’a, ‘Beklentilere gollerimle karşılık vereceğim’ sözünü verdiği öğrenildi.

Kaynak: Fanatik